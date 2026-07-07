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Finanziell gesunde Aargauer Gemeinden

  07.07.2026 Aargau
Insgesamt sind die Aargauer Gemeinden finanziell robust. Unter den Gemeinden gibt es grosse Unterschiede, wie zum Beispiel zwischen Kaiseraugst und Wölflinswil und Oberhof. Fotos: Archiv NFZ
Insgesamt sind die Aargauer Gemeinden finanziell robust. Unter den Gemeinden gibt es grosse Unterschiede, wie zum Beispiel zwischen Kaiseraugst und Wölflinswil und Oberhof. Fotos: Archiv NFZ

Gemeindefinanzstatistik 2025 zeigt robuste Finanzlage

Zwei Drittel der Gemeinden schlossen 2025 mit einem Ertragsüberschuss ab, die Verschuldung bleibt gut tragbar, und die Fiskalerträge lagen deutlich über dem Budget. Gleichzeitig wird der Spielraum enger: Der Nettoaufwand ...

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