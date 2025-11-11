Am Finaltag der Aargauer Mannschaftsmeisterschaft Gewehr 300 m, schnappten sich die aufstrebenden Magdener 300-m-Gewehrspezialisten (Bild) Silber. An der Schützengesellschaft Aarau kam an diesem Tag niemand vorbei. Die Aarauer gewannen nach vier Jahren Unterbruch erstmals wieder, nachdem sie ...

Am Finaltag der Aargauer Mannschaftsmeisterschaft Gewehr 300 m, schnappten sich die aufstrebenden Magdener 300-m-Gewehrspezialisten (Bild) Silber. An der Schützengesellschaft Aarau kam an diesem Tag niemand vorbei. Die Aarauer gewannen nach vier Jahren Unterbruch erstmals wieder, nachdem sie bereits die vier Meisterschaftsrunden dominiert hatten. Oberentfelden (1501) startete zu schwach in den Final und rettete mit einer Steigerung «nur» noch Bronze vor dem Schützenbund Buchs (1487), der sein 100-Jahr-Jubiläum nicht mit einem Medaillengewinn krönen konnte. Die SG Aarau setzte den höchsten Anteil Frauen ein, nämlich die Hälfte.

Dabei gelang Bettina Bereuter im Finaldurchgang mit 197 Punkten das beste Resultat. Im Halbfinal hatten bereits Olivia Rossi und der Magdener Robin Bopp diesen Spitzenwert erzielt. (mgt)