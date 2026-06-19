Finalplätze für Fricktaler Rettungsschwimmer

Eine kleine Gruppe der SLRG Fricktal nahm am ersten Juni-Wochenende am Victorinox Cup in Brunnen (SZ) teil. Der von der SLRG Innerschwyz organisierte Wettkampf bringt Rettungsschwimmerinnen und Rettungsschwimmer aus verschiedenen Ländern zusammen.

SLRG Fricktal am Victorinox Cup

Eine kleine Gruppe der SLRG Fricktal nahm am ersten Juni-Wochenende am Victorinox Cup in Brunnen (SZ) teil. Der von der SLRG Innerschwyz organisierte Wettkampf bringt Rettungsschwimmerinnen und Rettungsschwimmer aus verschiedenen Ländern zusammen.

Im Mittelpunkt des Wettkampfes stehen Rettungsdisziplinen im Vierwaldstättersee, bei denen Schnelligkeit, Ausdauer, Technik und Teamgeist gefragt sind.

Die Gruppe reiste bereits am Freitag nach Brunnen. Nach der Ankunft stand mit den Beach Flags die erste Disziplin auf dem Programm, bei der Reaktionsschnelligkeit, Explosivität und Konzentration entscheidend sind. Anschliessend bezog die Gruppe den Zeltplatz, wo der Abend in kameradschaftlicher Atmosphäre ausklang.

Nach einer Nacht im Zelt begann der Samstag frühmorgens. Im Strandbad Hopfräben warteten verschiedene Wettkampfdisziplinen auf die Athletinnen und Athleten. Trotz kleiner Gruppe stellte sich die SLRG Fricktal motiviert den sportlichen Herausforderungen. Besonders erfreulich war die Teilnahme an einigen Finals, die zeigte, dass sich Einsatz und Vorbereitung gelohnt hatten.

Neben den sportlichen Leistungen kam auch das Vereinsleben nicht zu kurz. Der Victorinox Cup bot Gelegenheit, Kontakte zu anderen Sektionen zu pf legen und die besondere Atmosphäre am Vierwaldstättersee zu geniessen. Nach einem langen Wettkampftag rundete ein leckeres Abendessen das gelungene Wochenende ab. (mgt)