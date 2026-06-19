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Finalplätze für Fricktaler Rettungsschwimmer

  19.06.2026 Fricktal
Eine kleine Gruppe von Rettungsschwimmern vertrat das Fricktal in der Innerschweiz. Foto: zVg
Eine kleine Gruppe von Rettungsschwimmern vertrat das Fricktal in der Innerschweiz. Foto: zVg

SLRG Fricktal am Victorinox Cup

Eine kleine Gruppe der SLRG Fricktal nahm am ersten Juni-Wochenende am Victorinox Cup in Brunnen (SZ) teil. Der von der SLRG Innerschwyz organisierte Wettkampf bringt Rettungsschwimmerinnen und Rettungsschwimmer aus verschiedenen Ländern zusammen.

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