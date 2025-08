«Film ab!» in Gipf-Oberfrick

Das Sichtfeld-Openair war trotz wechselhaftem Wetter ein grosser Erfolg. Unter dem Motto «Film ab!» verwandelte das zweitägige Festival Gipf-Oberfrick zum Aargauer Hollywood.

Charlotte Steffen

Am Freitag öffneten sich die Tore für die diesjährige Ausgabe des Sichtfeld-Openairs. Bereits beim Betreten des Geländes durch einen riesigen Regie-Stuhl konnte man ohne Zweifel feststellen, dass sich dieses Jahr alles rund um das Thema Film drehte. Das Festgelände wurde liebevoll in eine Traumlandschaft für alle Filmliebhaber verwandelt. Angelehnt an die grössten aller Blockbuster-Filme, kam man sich vor, als wäre man selbst im eigenen Lieblingsfilm gelandet. Sei es die kreative Gestaltung einer DJ-Booth, die direkt aus «Harry Potter» stammen könnte, eine reichlich verzierte Bar, inspiriert vom Silvester-Klassiker «Dinner for One» oder ein «E.T»- Fotoautomat. Nach einem kurzen Spaziergang durch «Hogwarts» und «Mordor», vorbei am Grand Budapest-Hotel, landete man im Nimmerland, wo Laine Halle, eine junge Songwriterin aus Basel, im «Captain Hook»-Schiff schliesslich den Auftakt des musikalischen Programms machte.

Ein Bandmitglied von Laine Halle meinte: «Das Publikum hier ist extrem herzlich. Sowieso sind alle unglaublich freundlich und man merkt richtig, dass es allen am Herzen liegt, dass die Leute hier eine gute Zeit haben und es jedem gut geht.»

Schlechtes Wetter, gute Stimmung

Aufgrund der heftigen Regenschauer und der Unsicherheit bezüglich des wechselhaften Wetters fiel das Publikum leider nicht ganz so zahlreich aus. Das beeinträchtigte die Stimmung jedoch in keiner Weise. Ganz im Gegenteil: Im Verlaufe der Abende wurde die Atmosphäre immer ausgelassener. Das Publikum tanzte und sang in Regenmänteln und die unterschiedlichen Künstler und Künstlerinnen gaben auch für ein kleineres Publikum alles.

Passend zum Nationalfeiertag am Freitag bespielten viele Musiker und Musikerinnen aus der Schweiz die Bühne. Aus musikalischer Sicht bot das Openair auch dieses Jahr ein unglaublich vielfältiges Programm.

Von Mundart-Pop über Indie und Folk bis hin zu Floral Grunge gab es für alle etwas auf die Ohren. Zwischen den Auftritten auf der Hauptbühne verlegte sich das Publikum entweder zu den vielen verschiedenen Essensständen oder – wer noch Kraft zum Tanzen hatte – zu einer der Bars, wo mehrere DJs auflegten.

Das Sichtfeld war auch dieses Jahr wieder ein einmaliges Erlebnis. Trotz bescheidenem Wetter verliessen die Besucher das Festival mit bester Laune und reichlich Vorfreude auf das nächste Jahr. Bis dahin soll man sich selbst fragen: «Und welle Film dreihsch du?»