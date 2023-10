FiBL wählt Jürn Sanders

Jürn Sanders ist vom Stiftungsrat zum Vorsitzenden der Geschäftsleitung und der Direktion am FiBL Schweiz gewählt worden. Als Primus inter Pares ist er Teil eines dreiköpfigen Teams mit Beate Huber und Michel Keppler.

Er leitete bisher das Departement für Agrar- und Ernährungssysteme am FiBL Schweiz und ist Präsident des FiBL Europe in Brüssel. Der 49-Jährige arbeitet seit seinem Studium zu Themen der ökologischen Landwirtschaft. Er lehrt zudem an der Universität Kassel und ist Mitglied von Forschungsgremien in Frankreich und Deutschland. (mgt)