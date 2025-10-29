Führungswechsel am GZF: CEO Oliver Grossen verlässt überraschend das Gesundheitszentrum Fricktal

Oliver Grossen hat beschlossen, sein Amt als CEO aus persönlichen Gründen niederzulegen und tritt am 7. November aus dem GZF aus. Bis zur Neubesetzung dieser Schlüsselrolle übernimmt die Geschäftsleitung als oberstes Führungs-Gremium seine wichtigsten Funktionen.

Wie das Gesundheitszentrum Fricktal am frühen Mittwochabend mitteilt, hat Oliver Grossen entschieden, seine Funktion als CEO niederzulegen und das GZF zu

verlassen. «Diese Entscheidung kommt für uns überraschend – doch sind seine persönlichen, uns ausführlich erläuterten Gründe, für uns gut nachvollziehbar», heisst es in der Mitteilung.

Anneliese Seiler, Präsidentin des Verwaltungsrats, bedauert seinen Weggang sehr: «Oliver Grossen ist es gelungen, sich innert kurzer Zeit mit dem GZF und seinen Abläufen vertraut zu machen. Er hat sich ausgiebig Zeit genommen, die Menschen am GZF sowie unsere Partner kennen zu lernen und hat das Fundament für eine ausgezeichnete Zusammenarbeit gelegt. Die zahlreichen, wichtigen Projekte und Veränderungsprozesse, die uns aktuell am GZF beschäftigen, hat er optimal weitergeführt. Er hat zudem wichtige Impulse für die erfolgreiche Weiterentwicklung unseres Hauses gesetzt. Es ist äusserst schade, dass sich Oliver Grossen zu diesem Schritt entschieden hat, doch respektieren wir seinen persönlichen Entscheid und wünschen ihm für seinen beruflichen wie privaten Weg nur das Beste.»



Oliver Grossen tritt am 7. November aus dem GZF aus; die Rekrutierung der CEO-Stelle wird umgehend in die Wege geleitet. Die Geschäftsleitung wird als Führungs-Gremium seine wichtigsten Funktionen übernehmen und so die Kontinuität und Stabilität im Betrieb gewährleisten, heisst es seitens GZF. «Dabei kann die Geschäftsleitung auf die volle Unterstützung und das Vertrauen des Verwaltungsrats sowie unserer kompetenten und engagierten Mitarbeitenden zählen.»