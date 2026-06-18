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Öffentliches Referat «Sehen im Alter»

  18.06.2026 Möhlin

Am Mittwoch, 1. Juli, 14 Uhr, lädt der Verein «Senioren für Senioren» in die Steinli-Aula (Schulanlage Storebode) zum öffentlichen Referat: «Sehen im Alter – was sich verändert und wie man aktiv vorgeht.» Dr. Jens Krüger, Augenzentrum ...

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