Öffentliches Referat «Sehen im Alter»

Am Mittwoch, 1. Juli, 14 Uhr, lädt der Verein «Senioren für Senioren» in die Steinli-Aula (Schulanlage Storebode) zum öffentlichen Referat: «Sehen im Alter – was sich verändert und wie man aktiv vorgeht.» Dr. Jens Krüger, Augenzentrum ...

Am Mittwoch, 1. Juli, 14 Uhr, lädt der Verein «Senioren für Senioren» in die Steinli-Aula (Schulanlage Storebode) zum öffentlichen Referat: «Sehen im Alter – was sich verändert und wie man aktiv vorgeht.» Dr. Jens Krüger, Augenzentrum Möhlin, und Marco Wyss, Optik Meyer Möhlin, beleuchten, wie sich mit dem Alter das Sehen verändert und was das konkret für den Alltag bedeutet.

Das Referat erklärt verständlich, welche Veränderungen typischerweise auftreten, welche Warnsignale ernst genommen werden sollten und wie man einfache, praktikable Tipps im Alltag umsetzen kann. Von Beleuchtung und Kontrasten über Pausen am Bildschirm bis hin zu regelmässigen Augenuntersuchungen: Man erhält klare Anleitungen, welche Hilfsmittel und Beratungsangebote helfen können.

Anmeldungen sind möglich bis am 21. Juni via Postadresse an Pia Lindemann, Hauptstrasse 18, 4313 Möhlin, oder via Webseite. (mgt)

www.sfs-moehlin.ch