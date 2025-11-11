Öffentlicher Vortrag von Regierungsrat Jean-Pierre Gallati

Öffentlicher Vortrag von Regierungsrat Jean-Pierre Gallati11.11.2025 Rheinfelden
Die SVP Stadt Rheinfelden lädt am Donnerstag, 27. November, zu einem öffentlichen Vortrag von Regierungsrat Jean-Pierre Gallati ein.
Der Vorsteher des Departements Gesundheit und Soziales und Militärdirektor des Kantons Aargau wird zum Thema «Der Ukraine-Krieg und seine Auswirkungen auf die Schweiz» sprechen. Der Anlass findet um 19.30 Uhr im Park-Hotel Rheinfelden statt. (mgt)