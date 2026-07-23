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Feuerwerksverbot am 1. August?

  23.07.2026 Fricktal
Noch gibt es kein generelles Feuerwerksverbot. Foto: Archiv NFZ
Noch gibt es kein generelles Feuerwerksverbot. Foto: Archiv NFZ

Darf am 1. August im Fricktal Feuerwerk abgebrannt werden? Diese Frage beschäftigt zehn Tage vor der Bundesfeier immer mehr Leute. Noch liegt der Entscheid bei den Gemeinden.

Simone Rufli

Auch wenn die ganz grosse Hitze in den vergangenen Tagen nachgelassen hat und ab und zu ein ...

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