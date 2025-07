Feuerwehr: nur noch ein Standort

Wallbach und Mumpf gehen neue Wege

«Die Gemeinderäte der Gemeinden Wallbach und Mumpf haben einen wichtigen Entscheid zur Optimierung der Infrastruktur und der Zusammenarbeit getroffen», heisst es in einer gemeinsamen Medienmitteilung: «Im Laufe des Jahres 2026 wird die Feuerwehr Unteres Fischingertal vollständig am Standort Wallbach stationiert. Dies stärkt die Einsatzbereitschaft und erhöht die Sicherheit für beide Gemeinden. Im Gegenzug wird das Gemeindewerk der Gemeinde Wallbach künftig im heutigen Feuerwehrmagazin in Mumpf untergebracht. Diese gegenseitige Standortanpassung schafft Synergien und fördert eine engere Zusammenarbeit der beiden Gemeindewerke. Die Gemeindewerke bleiben dabei finanziell, personell und operativ unabhängig. Die Zusammenarbeit erfolgt kostenneutral für beide Gemeinden.»

Der Entscheid basiere auf den Ergebnissen einer gemeinsamen Arbeitsgruppe, die die künftige Organisation der Feuerwehr und der Gemeindewerke geprüft hat. «Die getroffene Lösung ist sowohl effizient als auch zukunftsgerichtet und berücksichtigt die Bedürfnisse und die Raumangebote beider Gemeinden.» (mgt/nfz)