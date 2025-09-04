Feuerwehr mit Spezialeinheit gegen Asiatische Hornisse

Die Feuerwehr Rheinfelden ist in den letzten Tagen zu mehreren Unterstützungseinsätzen zur Bekämpfung der Asiatischen Hornisse gerufen worden. «Wir haben mittlerweile eine Spezialeinheit von einzelnen Feuerwehrleuten mit der Autodrehleiter gebildet, welche jetzt jeweils in den Einsatz fährt», erklärt Feuerwehrkommandant Marc Leber gegenüber der NFZ. Am Montagabend war beispielsweise ein solcher Einsatz bei der Eremitage. «Rheinfelden ist ein kantonaler Hotspot. Baselland ist ebenfalls stark betroffen», sagt Marc Leber. Der nächste solche Einsatz der Feuerwehr steht nächste Woche beim Storchennest-Parkplatz an, dort ist ein grosses Nest hoch oben in einem Baum entdeckt worden.

Die Asiatischen Hornissen sind eine Gefahr für die einheimischen Bienen. Sie lauern im Schwebeflug vor den Fluglöchern und fangen heimkehrende Flugbienen ab. (vzu)

Unter dieser Adresse können Sichtungen mit Foto gemeldet werden: www.asiatischehornisse.ch