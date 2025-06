Feuer und Flamme für das Jugendfest

Am 21. Juni feiert Rheinfelden das grosse Jugendfest. «Mir sind Füür und Flamme» lautet das diesjährige Motto. Die Umzugsroute musste angepasst werden. Das Budget beläuft sich auf rund 100 000 Franken.

Valentin Zumsteg

Das Rheinfelder Jugendfest ist etwas Besonderes: Alle zwei Jahre wird es gefeiert und sorgt bei den Kindern und Jugendlichen für unvergessliche Momente. Auch ältere Rheinfelderinnen und Rheinfelder erinnern sich gerne an die Feste in ihrer Jugendzeit. «Wir freuen uns mega», sagt Susanna Schlittler, Präsidentin der Jugendfestkommission, mit Blick auf die diesjährige Ausgabe, die am 21. Juni durchgeführt wird. Zusammen mit den übrigen Mitgliedern der Kommission stellte sie am Dienstagabend das diesjährige Festprogramm vor. Das Motto lautet «Mir sind Füür und Flamme».

Grosser Festumzug mit Tambouren

Ein erster Höhepunkt ist wie immer der Festumzug, der nach dem Glockenläuten um 11 Uhr startet. Rund 800 Schülerinnen und Schüler der Kindergarten- und Primarstufe marschieren mit und tragen – passend zum Motto – selbst gebastelte Kostüme. Für den musikalischen Schwung sorgen die Stadtmusik und die Tambouren der Fasnachtzunft Ryburg. «Wegen Bauarbeiten ist in diesem Jahr die Umzugsroute neu», schildert Andrea Müller von der Jugendfestkommission. Die Strecke führt von der Habich-Dietschy-Strasse über die Marktgasse, Geissgasse, Brodlaube wieder zur Marktgasse bis zum Zoll und dann über die Tempelgasse, Futtergasse, Rindergasse, Kuttelgasse, Brodlaube und Kirchgasse zum Hauptwachplatz. «Vielleicht bewährt sich diese neue Route und wir behalten sie in Zukunft bei», sagt Susanna Schlittler. Auf dem Hauptwachplatz wird um 12 Uhr gemeinsam das Jugendfestlied gesungen – anschliessend folgt ein abwechslungsreiches Programm mit Musik, Tanz und weiteren Darbietungen. Dort wird auch ein kurzer Ausschnitt aus dem Musical «Heimweh – Fernweh» gezeigt, das Anfang September in Kaiseraugst Premiere feiert.

Am Nachmittag können sich die Kinder an 56 Ständen – ein neuer Rekord – entlang der Bahnhofstrasse, rund ums Hugenfeldschulhaus und auf dem Hauptwachplatz vergnügen. Die 5. und 6. Klassen sowie die Oberstufe bieten dort Spiele und Aktivitäten. Auf dem Dach des Rheinparkings gibt es Bullen-Reiten, einen Graffitiworkshop und einen Hindernisparcours «Wasserwelten», alles organisiert und koordiniert vom Verein Schjkk. Um 17 Uhr beginnt die Rollschuhdisco.

Alle Schülerinnen und Schüler bekommen einen Batzen

Am Abend wird auf der Hauptbühne viel Musik präsentiert: Es spielen die «Florias» aus Basel, «NoCaps» aus dem Fricktal und «Spirit of Toto», die Coverversionen zum Besten geben. Die Festwirtschaft wird vom FC Rheinfelden betrieben, der mit rund 120 Mitgliedern im Einsatz steht, wie Präsident Dominik Tanner ausführt.

Das Budget für die diesjährige Ausgabe beläuft sich auf rund 100 000 Franken, wie Susanna Schlittler erklärt. Insgesamt sind rund 1900 Schülerinnen und Schüler vom Kindergarten bis zur Oberstufe beteiligt. Sie alle erhalten einen Festbatzen von 10 Franken, der von der Ortsbürgergemeinde gesponsert wird, ein Getränk, Verpflegung und einen Jeton für eine Bahn im Lunapark. Wenn das Wetter mitspielt, steht einem ausgelassenen Fest nichts im Wege.

www.jufe.ch

10.50 – 11 Uhr: Glockenläuten der Landeskirchen; 11 – 12 Uhr: Jugendfestumzug; 11 – 13.30 Uhr: Festwirtschaft Hauptwachplatz, FC Rheinfelden; 12 Uhr: Jugendfestlied und Festauftakt, Bühne Hauptwachplatz 12 – 17 Uhr: Spielstände geöffnet; 12.15 – 23 Uhr: Bühnenprogramm Hauptwachplatz. Bis 24 Uhr Lunapark auf dem Schützenparkplatz ebenso bereits am Freitagabend und am Sonntag. 17 – 24 Uhr: Jugendprogramm auf dem grünen Platz mit HörmalRhein Bühnenprogramm, Rollschuhdisco, Graffitiaktion; 20 Uhr: Theaterwerkstatt «Every Day Heroes» im Schützenkeller. Ab 19 Uhr: Hauptwachplatz, verschiedene Bands auf der grossen Bühne.