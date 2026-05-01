Festlicher Rahmen

Die Raiffeisenbank Möhlin lud ihre Mitglieder ein weiteres Mal in die Steinli-Halle zu einem unterhaltsamen Abend ein. Die «Raiffeisen Show Night» bot lustige Unterhaltung mit Claudio Zuccolini und «Scacciapensieri», aber auch einen festlichen Rahmen und beste Betreuung ...

Die Raiffeisenbank Möhlin lud ihre Mitglieder ein weiteres Mal in die Steinli-Halle zu einem unterhaltsamen Abend ein. Die «Raiffeisen Show Night» bot lustige Unterhaltung mit Claudio Zuccolini und «Scacciapensieri», aber auch einen festlichen Rahmen und beste Betreuung durch die Männerriege und den Frauenturnverein. Freundliche Bedienung, ein feines Nachtessen mit Dessert sowie aufgestellte Vereinsmitglieder garantierten wiederum den würdigen Rahmen für ein tolles Erlebnis. «Der Anlass war ein voller Erfolg, wir haben viele Komplimente und dankende Worte erhalten», teilt die Männerriege mit, die damit ein Catering für 750 Personen organisiert und durchgeführt hat. «An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an alle helfenden Mitglieder von Männerriege und Frauenturnverein, ihr seid ein super Team!» (mgt)