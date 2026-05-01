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Festlicher Rahmen

  01.05.2026 Möhlin
Es war alles angerichtet. Foto: zVg
Es war alles angerichtet. Foto: zVg

Die Raiffeisenbank Möhlin lud ihre Mitglieder ein weiteres Mal in die Steinli-Halle zu einem unterhaltsamen Abend ein. Die «Raiffeisen Show Night» bot lustige Unterhaltung mit Claudio Zuccolini und «Scacciapensieri», aber auch einen festlichen Rahmen und beste Betreuung ...

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