FESTLICHE ADVENTSFEIER

Die weihnachtlich geschmückten Tische in der Unterkirche luden erneut zu einem geselligen Nachmittag. Es gab ein Mittagsessen aus der Küche von Edith Christen und ihrem Team. Danach trugen die Kirchenvertreter der katholischen und reformierten Pfarreien mit Andreas Wieland und Volker ...

Die weihnachtlich geschmückten Tische in der Unterkirche luden erneut zu einem geselligen Nachmittag. Es gab ein Mittagsessen aus der Küche von Edith Christen und ihrem Team. Danach trugen die Kirchenvertreter der katholischen und reformierten Pfarreien mit Andreas Wieland und Volker Houba mit ihrem Programmpunkt zum schönen Anlass bei. Nach einer kurzen Pause kam der Samichlaus vorbei. Es ging auch nicht lange und einige Senioren konnten auf einem Stuhl Platz nehmen. Der Samichlaus erzählte nur Gutes aus seinem Buch und beschenkte sie mit einem feinen Grittibänz. Für alle anderen gab es noch reichlich Nüssli und Mandarinen. Im Anschluss gab es ein Dessertbuffet, man sass noch eine Weile bei Kaffee und Kuchen zusammen, um die guten Gespräche weiterzuführen. (mgt)