Festlich und abwechslungsreich

Adventskonzert mit offenem Singen

Am Vorabend des 1. Adventssonntags fand in der Kirche in Densbüren das Adventskonzert des «Gemischter Chor Staffeleggtal» statt. Im Chor singen auch Sängerinnen und Sänger von Densbüren und Asp mit. Densbüren liegt im Staffeleggtal.

Diese Überlegung bewog den Chor, in der schönen, über dem Dorf gelegenen Kirche das diesjährige Adventskonzert zu singen. Marco Jaeschke, Pfarrer der Kirchgemeinde von Densbüren, führte mit seinen besinnlichen und anregenden Gedichten und Gedanken zur Adventszeit durchs Konzert. Das Konzert wurde von Barbara Nacht an der Orgel mit der «Hirtenmusik» von J.S. Bach eröffnet. Sie begleitete den Chor am Klavier und führte in den zweiten Teil des Abends mit dem Orgelstück «Air» von J.S. Bach aus der 3. Orchestersuite BWV 1068.

Die junge Gesangs-Solistin Vanessa Hauenstein begeisterte die Besucher mit ihren Liedern «This little light of mine», Gospelsong, im ersten Teil und im zweiten Teil mit «Rudolph das Rentier», ein traditionelles amerikanisches Lied. Die junge, sehr talentierte Sängerin unterstützte den Chor auch mit den Liedern «En helle Schtern» von Andrew Bond und «Feliz Navidad», dem bekannten Lied von José Feliciano. Weitere Lieder, von Peter Reber, Paul Burkart und anderen Komponisten, durften die Konzertbesucher an diesem Abend geniessen. Chorleiterin Margit Klusch leitete den Chor durchs Konzert und verstand es auf gekonnte Art, die Konzert besucher immer wieder zum Mitsingen anzuregen.

Es war ein kleines, aber sehr feines Konzert in der gut besuchten, sehr klangvollen «Deischberer» Kirche. «Der Chor konnte bestimmt die Herzen der Besucher ein Stück weit auf die kommenden Festtage einstimmen», hält die Aktuarin Beatrix Ackle in ihrem Bericht fest. (mgt)