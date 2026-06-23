Fest für die Alltagshelden

In gemütlicher Atmosphäre durfte insieme Rheinfelden seine Helferinnen und Helfer zu einem gemeinsamen Apéro und einem feinen Essen im Waldhaus in Wallbach begrüssen. Mit diesem Helferfest bedankte sich insieme Rheinfelden von Herzen ...

Helferfest Insieme Rheinfelden

In gemütlicher Atmosphäre durfte insieme Rheinfelden seine Helferinnen und Helfer zu einem gemeinsamen Apéro und einem feinen Essen im Waldhaus in Wallbach begrüssen. Mit diesem Helferfest bedankte sich insieme Rheinfelden von Herzen für ihren wertvollen Einsatz im Bereich der Freizeitangebote für Menschen mit Behinderung.

Jede einzelne Stunde, jedes offene Ohr und jede helfende Hand tragen dazu bei, Menschen mit Beeinträchtigung schöne Erlebnisse, Gemeinschaft und Lebensfreude zu ermöglichen. Das Engagement unserer freiwilligen Helferinnen und Helfer ist unbezahlbar und macht viele Aktivitäten überhaupt erst möglich.

Bei angeregten Gesprächen, gutem Essen und viel Lachen wurde einmal mehr spürbar, wie bereichernd das Miteinander für alle Beteiligten ist. Die Begegnungen schenken nicht nur den begleiteten Menschen wertvolle Momente, sondern bereichern auch die Helferinnen und Helfer selbst.

Damit das Angebote auch in Zukunft aufrechterhalten und weiter ausgebaut werden kann, ist Insieme Rheinfelden auf der Suche nach weiteren engagierten Freiwilligen. Ob jung oder älter, mit viel Zeit oder nur wenigen Stunden im Monat – jede Unterstützung ist willkommen. Besondere Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Wichtig sind Freude am Umgang mit Menschen, Offenheit und die Bereitschaft, Teil einer herzlichen Gemeinschaft zu werden. (mgt)

www.insieme-rheinfelden.ch