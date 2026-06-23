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Fest für die Alltagshelden

  23.06.2026 Fricktal
Im Waldhaus in Wallbach konnten sich die Helfer von Insieme Rheinfelden austauschen. Foto: zVg
Im Waldhaus in Wallbach konnten sich die Helfer von Insieme Rheinfelden austauschen. Foto: zVg

Helferfest Insieme Rheinfelden

In gemütlicher Atmosphäre durfte insieme Rheinfelden seine Helferinnen und Helfer zu einem gemeinsamen Apéro und einem feinen Essen im Waldhaus in Wallbach begrüssen. Mit diesem Helferfest bedankte sich insieme Rheinfelden von Herzen ...

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