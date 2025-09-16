Die SP Möhlin lud kürzlich zum Fest der Demokratie. Im Mühlekeller sprachen der ehemalige SRF-Redaktor Peter Bertschi und der Medienkenner Matthias Zehnder über Künstliche Intelligenz (KI) und den Einfluss der Medien auf die Demokratie. In einer Talkrunde wurde den beiden ...

Die SP Möhlin lud kürzlich zum Fest der Demokratie. Im Mühlekeller sprachen der ehemalige SRF-Redaktor Peter Bertschi und der Medienkenner Matthias Zehnder über Künstliche Intelligenz (KI) und den Einfluss der Medien auf die Demokratie. In einer Talkrunde wurde den beiden neuen Kandidatinnen und dem neuen Kandidaten für den Gemeinderat in Möhlin auf den Zahn gefühlt. Zwecks Effizienz wurden bewusst nur die neuen Kandidierenden eingeladen, die Bisherigen kennt man soweit bereits von den letzten vier Jahren. (mgt)