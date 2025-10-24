Immobilien
Fernwärmeausbau bei Bruggbachquerung

  24.10.2025 Frick

Bauarbeiten erfolgen vorwiegend in der Nacht

Ab dem 26. Oktober verlegt die Energieversorgerin IWB in Frick in der Hauptstrasse – im Bereich der Bruggbachquerung – neue Versorgungsleitungen für den Wärmeverbund. Dadurch können künftig weitere Liegenschaften ...

