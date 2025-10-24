Fernwärmeausbau bei Bruggbachquerung

Bauarbeiten erfolgen vorwiegend in der Nacht

Ab dem 26. Oktober verlegt die Energieversorgerin IWB in Frick in der Hauptstrasse – im Bereich der Bruggbachquerung – neue Versorgungsleitungen für den Wärmeverbund. Dadurch können künftig weitere Liegenschaften mit klimafreundlicher Wärme versorgt werden.

Um dem verkehrstechnischen Nadelöhr Rechnung zu tragen, werden die Arbeiten in Absprache mit Kanton und Gemeinde vorwiegend in der Nacht ausgeführt – dies jeweils zwischen 20 und 5 Uhr von Sonntag- bis Freitagnacht. Tagsüber sind die Gräben in der Strasse mit Stahlplatten abgedeckt, sodass der Verkehr normal in beide Richtungen fliessen kann. Während der Aushub- und Rohrbauarbeiten wie auch bei der Grabenverfüllung wird der Verkehr durch einen Verkehrsdienst geregelt. Dennoch kann es zu Verkehrsbehinderungen kommen. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis am 8. November. Anschliessend finden bis am 19. November weitere Arbeiten statt, die jedoch tagsüber ausgeführt werden können. Während der gesamten Zeit kommt es zu folgenden Änderungen:

– Das Trottoir auf der Seite der Migros wird zwischen dem Parzellenrand der Migros bis zur Einmündung Zwidellen gesperrt.

– Der Fussgängerstreifen bei der Migros wird temporär aufgehoben.

– Alle Zugänge und Zufahrten zu den Gebäuden an der Hauptstrasse bleiben während der gesamten Bauzeit gewährleistet.

– Der Martinimarkt am 10. November wird ohne Einschränkungen durchgeführt werden können. Die Hauptverkehrsachse der Hauptstrasse zwischen Kaistenbergstrasse und dem Coop-Kreisel wird nach Abschluss der Arbeiten nicht mehr von Bauarbeiten betroffen sein. (mgt)