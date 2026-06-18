FERIENTAGE DER «STÖCKLI-FAMILIE» AM BODENSEE

Acht Bewohner vom Stöckli verliessen am Pfingstmontag mit ihren Begleitpersonen und zwei Bussen des VAOF ihr gewohntes Daheim im Alterszentrum Bruggbach. Sie verreisten für einige Tage in die Ferien nach Berlingen am Bodensee. Dank der guten Vorausplanung und der umsichtigen ...

Acht Bewohner vom Stöckli verliessen am Pfingstmontag mit ihren Begleitpersonen und zwei Bussen des VAOF ihr gewohntes Daheim im Alterszentrum Bruggbach. Sie verreisten für einige Tage in die Ferien nach Berlingen am Bodensee. Dank der guten Vorausplanung und der umsichtigen Organisation durch die Verantwortlichen vom Stöckli-Team, war alles vorhanden – von den Medikamenten über Kleidung bis zum Zahnbürsteli. Der Besuch der Insel Mainau war ein erster Höhepunkt, ein weiterer waren die Spaziergänge im Dorf Berlingen oder im mediterranen Hotelgarten sowie ein Tages-Ausflug mit dem Schiff nach Stein am Rhein. Der Mut der Stöckli-Verantwortlichen hat sich gelohnt. Die Ferientage haben den an Demenz erkrankten Menschen eine wunderbare Abwechslung zum Alltag gebracht. Ein grosser Dank geht an den VAOF, den Spitex Förderverein Fricktal und einen privaten Spender. (mgt)