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FERIENTAGE DER «STÖCKLI-FAMILIE» AM BODENSEE

  18.06.2026 Fricktal
Foto: zVg
Foto: zVg

Acht Bewohner vom Stöckli verliessen am Pfingstmontag mit ihren Begleitpersonen und zwei Bussen des VAOF ihr gewohntes Daheim im Alterszentrum Bruggbach. Sie verreisten für einige Tage in die Ferien nach Berlingen am Bodensee. Dank der guten Vorausplanung und der umsichtigen ...

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