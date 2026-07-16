Ferienspass mit den Samaritern Möhlin

Zu Beginn der Sommerferien führte der Samariterverein Möhlin den Ferienspass zum Thema «Hilfe, Hilfe ein Unfall» durch. Nach einem kurzen Theorieblock, woran die Kinder bereits rege mitgemacht haben, begannen sie mit der praktischen Umsetzung. Diese beinhaltete die Patientenbeurteilung mit der entsprechenden Lagerung bis zur stabilen Seitenlage und der korrekten Alarmierung. Mit dem Dreiecktuch wurden Druck- und diverse Deckverbände geübt sowie Stützverbände an unterschiedlichen Extremitäten mit der elastischen Binde. Bei der Wundversorgung wurde die Wichtigkeit der Hygiene erklärt, um eine Wundinfektion zu verhindern. Anschliessend durften alle kreativ und nach ihren Wünschen verschiedene Wunden versorgen und Pflaster- Netz- und weitere Verbände anbringen.

Nach einem feinen Mittagessen wurden Fallbeispiele durchgeführt, in welchen das Erlernte nochmals geübt und praktisch angewendet wurde. Ein Fotoshooting mit zahlreichen phantasievollen Verbänden rundete diesen intensiven Ferien-Spass-Tag ab, bevor die Kinder verabschiedet und von den Angehörigen abgeholt wurden. (mgt)