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Ferien im Jugendhaus

  21.07.2026 Stein
Gemeinsames Grillieren. Foto: zVg
Gemeinsames Grillieren. Foto: zVg

Ferienspass bei Jugendzone 43

Die Offene Kinder- und Jugendarbeit Jugendzone 43 beteiligte sich am 6. und 7. Juli am Ferienspass der Bezirke Rheinfelden und Laufenburg. Insgesamt 22 Kinder und Jugendliche verbrachten zwei abwechslungsreiche Ferientage im Jugendhaus in Stein.

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