Ferien im Jugendhaus

Die Offene Kinder- und Jugendarbeit Jugendzone 43 beteiligte sich am 6. und 7. Juli am Ferienspass der Bezirke Rheinfelden und Laufenburg. Insgesamt 22 Kinder und Jugendliche verbrachten zwei abwechslungsreiche Ferientage im Jugendhaus in Stein.

Ferienspass bei Jugendzone 43

Die Offene Kinder- und Jugendarbeit Jugendzone 43 beteiligte sich am 6. und 7. Juli am Ferienspass der Bezirke Rheinfelden und Laufenburg. Insgesamt 22 Kinder und Jugendliche verbrachten zwei abwechslungsreiche Ferientage im Jugendhaus in Stein.

Auf dem Programm standen unter anderem Bubble Tea herstellen, gemeinsames Grillieren, das kreative Bemalen von Taschen sowie verschiedene sportliche Aktivitäten. Dabei kamen Spiel, Kreativität und das Miteinander nicht zu kurz. Die Teilnehmenden nutzten die Gelegenheit, neue Kontakte zu knüpfen, spannende Gespräche zu führen und gemeinsam viele unbeschwerte Stunden zu erleben.

Die beiden Ferienspass-Tage waren geprägt von guter Stimmung, viel Freude und einem respektvollen Miteinander. Für die Kinder und Jugendlichen boten sie die Möglichkeit, neue Erfahrungen zu sammeln, ihre Kreativität auszuleben und die Ferien aktiv zu gestalten.

Die Jugendzone 43 zieht eine durchwegs positive Bilanz und freut sich bereits darauf, auch in Zukunft attraktive und abwechslungsreiche Angebote für Kinder und Jugendliche in der Region anzubieten.

(mgt)