Fenster erstrahlen in neuem Glanz

Die im Jahr 1920 vom damals bekannten Glasmaler Richard Nüscheler gestalteten Glasfenster der ehemaligen Wendelinkapelle in Gipf-Oberfrick wurden bei deren Abbruch 1973 im Kirchturm der neuen Kirche eingelagert. Jetzt sind sie wieder zu sehen.

Die im Jahr 1920 vom damals bekannten Glasmaler Richard Nüscheler gestalteten Glasfenster der ehemaligen Wendelinkapelle in Gipf-Oberfrick wurden bei deren Abbruch 1973 im Kirchturm der neuen Kirche eingelagert. Jetzt sind sie wieder zu sehen.

Über 50 Jahre blieben sie nahezu unbeachtet. Im Zuge der Aufwertung der Dorfmitte (Gemeindenpatz/Friedhof ) entstand die Idee, die Fenster öffentlich zugänglich zu machen. Jetzt wurden die restaurierten Fenster an der Mauer gegenüber dem Aufbahrungsraum installiert. Sie zeigen Heilige, die in der Frömmigkeit und in der Bewältigung des dörf lichen und bäuerlichen Lebens eine Rolle spielten oder als Vorbilder dienen sollten. Die Fenster sind Ausdruck der Frömmigkeit und der Kultur Gipf-Oberfricks im ersten Viertel des 20. Jahrhunderts. Eine Tafel bietet interessante Informationen. (mgt)

Einweihungsfeier, Sonntag, 14. Juni, 10.30 Uhr. Die Bevölkerung ist herzlich eingeladen. Das Projekt konnte verwirklicht werden dank der grosszügigen Unterstützung der Stiftung des Kultusvereins Gipf-Oberfrick, des Kantons Aargau, der röm.-kath. Kirchgemeinde, der Stiftung Pro Fricktal, der Ortsbürgergemeide Gipf-Oberfrick sowie privater Sponsoren.