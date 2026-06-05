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Fenster erstrahlen in neuem Glanz

  05.06.2026 Gipf-Oberfrick
Zum Betrachten können die Fenster per Knopfdruck beleuchtet werden. Foto: zVg
Zum Betrachten können die Fenster per Knopfdruck beleuchtet werden. Foto: zVg

Die im Jahr 1920 vom damals bekannten Glasmaler Richard Nüscheler gestalteten Glasfenster der ehemaligen Wendelinkapelle in Gipf-Oberfrick wurden bei deren Abbruch 1973 im Kirchturm der neuen Kirche eingelagert. Jetzt sind sie wieder zu sehen. 

Über 50 Jahre blieben sie nahezu ...

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