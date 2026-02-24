Feldschlösschen: Szenische Führung zum Jubiläum

Die Brauerei Feldschlösschen feiert 2026 ihren 150. Geburtstag an ihrem Hauptsitz mit drei speziellen Geburtstagswochen. Von 2. bis 8. März, 8. bis 14. Juni sowie 3. bis 9. August 2026 verwandelt sich das Besucherzentrum Brauwelt in Rheinfelden in einen lebendigen Ort voller Entdeckungen, Kulinarik und genussvoller Momente. Während die klassischen und interaktiven Brauereirundgänge Einblicke in die Kunst des Bierbrauens geben, eröffnet die neu konzipierte szenische Führung «Tradition und Zukunft» einen futuristischen Blickwinkel auf die Bierwelt von morgen. Dabei trifft Marie Wüthrich, die Frau des Brauereigründers Mathias Wüthrich und «Mutter der Brauerei», auf einen Brauer aus dem Jahr 2176.

Die Brauwelt-Ausstellung lädt mit multimedialen Elementen zum Selbstentdecken ein. Darüber hinaus erwarten die Besucherinnen und Besucher exklusive Braukurse, bei denen sie unter Anleitung eigener Brauerinnen und Brauer selbst aktiv werden und ihr «Freundschaftsbier» brauen können. Nostalgie und Brauereitradition können mit den Kutschenfahrten durch die Umgebung erlebt werden. Auch besondere Genuss- und Erlebnisformate wie Bier-Cocktail- und Mocktail-Workshops, thematische Degustationen oder ein speziell komponiertes Biergenuss-Menü im Brauereirestaurant stehen auf dem Programm.

Damit die Erlebnisse mit Freundinnen und Freunden zu gemeinsamen Momenten und Erinnerungen werden, bietet die Brauwelt die Programme jeweils zu attraktiven Freundschaftspreisen an. (mgt)