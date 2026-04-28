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Feldschlösschen feierte seinen 150. Geburtstag

  28.04.2026 Fokus
Rund 12 000 Besucher fanden am Samstag den Weg ins Brauereischloss.
Rund 12 000 Besucher fanden am Samstag den Weg ins Brauereischloss.

Rundum geglücktes Brauereifest in Rheinfelden

Rund 12 000 Personen pilgerten am Samstag zum Feldschlösschen, um das Jubiläum der Rheinfelder «Aktienbrauerei», wie sie sich bei der Gründung nannte, zu feiern. Die Stimmung war fröhlich und entspannt, das ...

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