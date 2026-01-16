Feiern und Fürchten

Fricks reformierter Pfarrer Christian Vogt und Pfarreiseelsorgerin Christina Kessler laden ein zu einem Gesprächsabend über das Buch Ester im Alten Testament, das wie ein Märchen aus «Tausend und einer Nacht» daherkommt und erstaunliche Parallelen zur Aktualität ...

Das Buch Ester im Alten Testament kommt daher wie ein Märchen aus «Tausend und einer Nacht», eine spannende Geschichte um eine junge Schönheit, die Königin wird und mit weiblicher List und Tücke die Vernichtung ihres Volkes verhindert. Gott kommt allenfalls zwischen den Zeilen vor, dafür wesentliche Menschheitsthemen wie Macht(missbrauch), Fremdenfeindlichkeit, Geschlechterrollen und das Böse in der Welt, das «märchenlike» und nicht ohne Gewalt besiegt wird.

Pfarrer Christian Vogt und Pfarreiseelsorgerin Christina Kessler (Bild) sind überzeugt, dass es sich lohnt, diesen z. T. satirisch überzeichneten Text zu lesen und miteinander ins Gespräch zu kommen. Der Abend beginnt mit Tee im orientalischen Ambiente. Menschen jeden Alters und verschiedener Konfessionen mit oder auch ohne Bibelkenntnisse sind herzlich eingeladen zu dieser Reise an einen fiktiven persischen Palast. (mgt)

Der erste Abend ist am Dienstag, 20. Januar, um 19.30 Uhr im reformierten Kirchgemeindehaus Frick. Bis zum 17. März folgen sechs weitere Abende abwechselnd in Frick und im Pfarreisaal in Oeschgen.