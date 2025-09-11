FEIERLICHE FIRMUNG IN FRICK

Am Sonntag, 31. August, fand in der vollbesetzten Kirche St. Peter und Paul in Frick die Firmung von 19 jungen Erwachsenen aus den Pfarreien Frick, Gipf-Oberfrick und Oeschgen statt. Der festliche Gottesdienst wurde von Abt Christian aus Engelberg geleitet, der den Jugendlichen das Sakrament der ...

Am Sonntag, 31. August, fand in der vollbesetzten Kirche St. Peter und Paul in Frick die Firmung von 19 jungen Erwachsenen aus den Pfarreien Frick, Gipf-Oberfrick und Oeschgen statt. Der festliche Gottesdienst wurde von Abt Christian aus Engelberg geleitet, der den Jugendlichen das Sakrament der Firmung spendete. Musikalisch bereicherten die «Pleasure Singers» die Feier. Das Evangelium des Tages stellte die Symbole «Feuer, Salz und Schatz» in den Mittelpunkt. In seiner Predigt verstand es Abt Christian, diese Symbole anschaulich auf das Leben der jungen Erwachsenen zu beziehen. Und zu jedem Vornamen fand er eine kurze Deutung oder einen Bezug zu einem Heiligen. Auch die Firmanden selbst beteiligten sich aktiv an der Feier. Als Firmbegleiter hatte Pfarreiseelsorger Ulrich Feger die Jugendlichen auf diesen besonderen Tag vorbereitet.

Der Apéro auf dem Friedhofsplatz wurde vom Pfarreirat vorbereitet und von der Musikgesellschaft Frick begleitet. (mgt)