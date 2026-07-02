Feierliche Feuerwehr-Fahrzeugeinweihung

Am Samstag luden die Feuerwehr Stein und die Gemeinde Stein die ganze Bevölkerung zu einem besonderen Festanlass auf dem Areal um den Saalbau ein: Zwei neue Feuerwehrfahrzeuge wurden feierlich eingeweiht.

Lilia Staiger

Bei hochsommerlicher Hitze versammelten sich um 13 Uhr zahlreiche Einwohnerinnen und Einwohner aus Stein sowie Mitglieder der Feuerwehr und von Partnerorganisationen auf dem Vorplatz des Saalbaus. Der Präsentation der zwei neuen Feuerwehrfahrzeuge gingen einige Ansprachen voraus.

«Werkzeuge, wenn es um Sekunden geht»

Pascal Brogli, Kommandant der Feuer wehr Stein, begrüsste die Anwesenden: «Wir freuen uns, heute diesen besonderen Meilenstein mit Ihnen zu feiern», führte Brogli aus, «die Wichtigkeit und Bedeutung der neuen Fahrzeuge liegt nicht nur in der Technik; sie gilt der Sicherheit der Einwohnerinnen und Einwohner Steins. Die Fahrzeuge sind keine Spielzeuge, sondern Werkzeuge, wenn es um Sekunden geht», erklärte der Feuerwehrkommandant.

Engagement vieler Beteiligter

Als Kraftakt bezeichnete Brogli zudem die Beschaffung rund um die beiden Fahrzeuge und dankte der Beschaffungskommission für viele wertvolle Stunden Planung und für ihre zukunftsgerichteten Ideen. Ausserdem richtete er einen besonderen Dank an den Gemeinderat Stein: «Der Gemeinderat hat uns gehört und die Notwendigkeit der Investition erkannt – zum Schutz der Bevölkerung. Brogli bedankte sich im Namen der gesamten Feuerwehr Stein für die finanzielle Unterstützung durch den Gemeinderat, bei der Feumotech AG für die Umsetzung ihrer Ideen, bei der Aargauischen Gebäudeversicherung für ihre Beratung sowie bei allen Sponsoren. «Ausserdem gilt unser Dank unseren Einsatzkräften für ihren unermüdlichen Einsatz und dafür, dass sie bereits viele Stunden investiert haben, um sich mit den neuen Fahrzeugen vertraut zu machen», ergänzte Pascal Brogli.

Erlöse für Jugendförderung

Pascal Brogli betonte zudem, dass die Einnahmen des Festanlasses der Jugendförderung zugutekommen. Der Anlass stehe für einen Neuanfang, und die Präsenz der Jugendfeuerwehr Regio Rheinfelden unterstreiche die Bedeutung der Nachwuchsförderung im gesamten Fricktal.

«Hauptakteure» trafen mit heulenden Sirenen ein

Abschliessend kündigte Pascal Brog li an, dass die beiden Hauptakteure des Festanlasses in wenigen Momenten eintreffen würden – kurz darauf fuhren das neue Tanklöschfahrzeug und das Pionierfahrzeug mit lautem Sirenenton und Blaulicht auf den Vorplatz des Saalbaus. Peter Jäggi, Mitinhaber und Verwaltungsratspräsident der Feumotech AG, dankte in seiner Ansprache der Feuer wehr Stein sowie der Beschaffungskommission für das entgegengebrachte Vertrauen und fügte an: «Nun beginnt für Sie die Phase des Schulens und Einarbeitens.»

Mit 3000 Litern Wasser und 360 PS

Jäggi gab zudem einen Einblick in die technische Ausstattung des neuen TLF. Das 360 PS starke Fahrzeug mit Allradantrieb verfügt über einen 3000-L iter-Wasser tan k, ei nen 200-Liter-Schaummitteltank sowie eine Hoch- und Normaldruckpumpe. Eine leistungsstarke LED-Umfeldbeleuchtung und ein ausfahrbarer Lichtmast sorgen zudem für optimale Sicht an nächtlichen Einsatzorten. Im Mannschaftsraum finden insgesamt acht Feuerwehrangehörige Platz, vier davon auf mit Atemschutz ausgerüsteten Sitzen. Anschliessend übergab Jäggi die beiden Fahrzeuge feierlich an Beat Käser, Gemeindeammann von Stein, und wünschte «wenig ernste Einsätze und stets unfallfreie Rückkehr.»

1,14 Mio. Franken ohne Gegenstimmen bewilligt

Gemeindeammann Beat Käser betonte in seiner Ansprache, dass es ein besonderer Tag für die Feuerwehr und die Gemeinde Stein sei. «2023 wurden die Kredite für die beiden Feuerwehrfahrzeuge an der Gemeindeversammlung ohne Gegenstimmen bewilligt – hierfür danke ich allen Steinerinnen und Steinern», äusserte Beat Käser, «dies zeigt, wie wichtig Ihnen allen Sicherheit ist.» Er sprach seinen Dank zudem den anwesenden Rettungs- und Partnerorganisationen aus: «Der grösste Dank gilt allen Feuerwehrfrauen und -männern, die jederzeit freiwillig im Einsatz sind und alles stehen und liegen lassen, sobald ihr Pager losgeht – denn Technik allein rettet noch keine Leben.»

«Technik, Menschen und Ausbildung»

Als letzter Redner ergriff Reto Graber, Feuerwehrinspektor der Aargauischen Gebäudeversicherung (AGV), das Wort: «Bei dieser Einweihung dürfen wir auf zwei wunderbare Fahrzeuge stolz sein. Die AGV freut sich, die Feuerwehr mit einem Teil der Kosten finanziell zu unterstützen», äusserte Graber, «Technik, Menschen und Ausbildung sind die drei Dinge, auf die es bei der Feuerwehr ankommt. In diesen Sinne wünschen wir allzeit gute Fahrt und erfolgreiche Einsätze.» Im Anschluss konnten die beiden neuen Fahrzeuge begutachtet werden – Angehörige der Feuerwehr Stein standen den Besucherinnen und Besuchern dabei Rede und Antwort, so auch Monika Bahor, die seit zwei Jahren bei der Feuerwehr Stein dabei ist: «Mein Vater war schon bei der Feuerwehr, und auch mein Partner sowie meine Brüder sind dabei.» Sie verfügt über sechs Jahre Feuerwehrerfahrung und war bereits bei einigen Einsätzen dabei: «Ich gehe dann mit dem Atemschutz hinein, wenn andere herausgehen.»

Eindrucksvolle neue Dachkonstruktion beim Saalbau

Die Besucherinnen und Besucher des Festanlasses hatten auch Gelegenheit, die neue kunstvolle und komplexe Holzkonstruktion auf dem Vorplatz des Saalbaus zu bestaunen, die sich aktuell noch im Auf bau befindet. Hierzu hatte der Gemeinderat die Genehmigung eines Verpf lichtungskredits für die Neugestaltung des Vorplatzes Saalbau über 1,069 Mio. Franken beantragt. Dieser Vorschlag war an der Einwohnergemeindeversammlung vom 12. Juni 2025 gutgeheissen worden.

Vielseitiges Programm für Gross und Klein

Daniel Richner von der Jugendfeuerwehr Regio Rheinfelden erklärte: «Bei uns können Kinder und Jugendliche von 11 bis 18 Jahren teilnehmen. Sie erhalten echte Feuerwehrkleidung, lernen die gleichen Regeln sowie Kameradschaft und haben zugleich Spiel und Spass.» Beim Festanlass hatte die Jugendfeuerwehr einen Parcours für Kinder vorbereitet.

Bis zum Abend boten die Partnerorganisationen – darunter die Kantonspolizei, der Rettungsdienst sowie die Jugendfeuerwehr – den Besucherinnen und Besuchern Einblicke in ihre Arbeit und präsentierten verschiedene Aktivitäten. Es wurden zudem diverse ehemalige Spezialfahrzeuge der Feuerwehr ausgestellt – unter anderem das erste Tanklöschfahrzeug des Kantons Aargau sowie ein Feuerwehrwagen aus dem Jahr 1895. Die Feuerwehr Frick zeigte zudem eine spektakuläre Demonstration einer Fahrzeugöffnung, und es wurde ein Löschunterstützungsfahrzeug vorgeführt.

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