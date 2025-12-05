Feierliche Adventseröffnung

Über 60 Kinder vom Kindergarten und der Kreisschule Buus-Maisprach eröffneten am 1. Dezember mit festlichen Weihnachtsliedern die Adventszeit. Zudem präsentierten sie auch im grossen Fenster der Gemeindeverwaltung das erste ...

Weihnachtslieder und Adventsfenster in Maisprach

Über 60 Kinder vom Kindergarten und der Kreisschule Buus-Maisprach eröffneten am 1. Dezember mit festlichen Weihnachtsliedern die Adventszeit. Zudem präsentierten sie auch im grossen Fenster der Gemeindeverwaltung das erste Adventsfenster.

Stephan Schöttli

Der Platz vor dem Gemeindezentrum füllte sich immer mehr. Vor allem Eltern und weitere Interessierte warteten auf die feierliche Eröffnung des ersten Fensters im Maispracher Adventskalender. Kurz vor 18 Uhr war es so weit: Über 60 Kinder vom Kindergarten Maisprach sowie der 1. und 2. Klasse der Kreissschule Buus-Maisprach stellten sich unter der musikalischen Leitung von Raphael Inniger im Halbkreis auf und sangen wunderschöne Adventslieder in Mundart und mit rhythmischer Begleitung. Dazw ischen wurde eine winterliche Geschichte erzählt, welche genau dazu passte. Gleichzeitig konnten die Besucherinnen und Besucher das soeben enthüllte erste Adventsfenster der Kreisschule Buus-Maisprach in seiner ganzen Pracht bestaunen. Der Frauenverein Maisprach lud zum Schluss des gelungenen Anlasses zu Glühwein, Punsch und frischem Zopf ein. Die Adventsfenster des Frauenvereins Maisprach sind somit eröffnet. Nun folgen Tag für Tag bis zum Heiligen A bend dreiundzwanzig weitere Fenster, welche im ganzen Dorf verteilt sind. Sie bieten unzählige Gelegenheiten, sich in dieser vorweihnachtlichen Zeit zu begegnen und auszutauschen.

Seniorenbesuche stehen bevor

Der Frauenverein ist in dieser vorweihnachtlichen Zeit sehr aktiv. Schon bald folgen die wichtigen und sehr beliebten Seniorenbesuche durch Vertreterinnen des Vereins. Allen Einwohnerinnen und Einwohner, welche das 80. Altersjahr überschritten haben, wird anlässlich eines persönlichen Besuchs ein kleines Geschenk überreicht und vor allem ein bisschen Zeit für Gespräche geschenkt. Gerade in der sonst eher hektischen Vorweihnachtszeit bilden diese Besuche bei den Senioren eine ideale Gelegenheit, sich in aller Ruhe auszutauschen und damit die Wertschätzung ihnen gegenüber zu zeigen.

Kurz vor Weihnachten verwandeln die Frauen des Vereins mit dem Schmücken des Weihnachtsbaumes die Kirche Maisprach in einen festlichen Raum für die bevorstehenden Feierlichkeiten der Reformierten Kirche Maisprach. Weihnachten kann im Maisprach kommen, nicht nur für die Kinder, sondern für alle Einwohnerinnen und Einwohner dieser schönen Gemeinde im Oberbaselbiet, wo das gesellschaftliche Zusammenleben nicht nur jetzt, sondern während des ganzen Jahres gepf legt wird.