Feierliche Adventseröffnung

  05.12.2025 Fricktal
Über 60 Kinder vom Kindergarten Maisprach und der Kreisschule Buus-Maisprach eröffneten mit festlichen Weihnachtsliedern die Adventszeit. Foto: Simone Schöttli
Weihnachtslieder und Adventsfenster in Maisprach

Über 60 Kinder vom Kindergarten und der Kreisschule Buus-Maisprach eröffneten am 1. Dezember mit festlichen Weihnachtsliedern die Adventszeit. Zudem präsentierten sie auch im grossen Fenster der Gemeindeverwaltung das erste ...

