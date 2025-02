FDP Rheinfelden nominiert Susanna Schlittler und Niklaus Leemann für den Stadtrat

An ihrer Nominationsversammlung hat die FDP Rheinfelden die Weichen für die Wahlen des Stadtrats gestellt. Sie nominiert die bisherige Stadträtin Susanna Schlittler und den neuen Kandidaten Niklaus Leemann. "Franco Mazzi tritt nach vielen Jahren als langjähriger Vertreter der FDP im Stadtrat zurück und hinterlässt grosse Fussstapfen. Seine Amtszeit war geprägt von visionärem Engagement und bedeutenden Veränderungen, die Rheinfelden nachhaltig beeinflusst und zur heutigen hohen Lebensqualität beigetragen haben", hält die Partei fest.

"Mit Susanna Schlittler und Niklaus Leemann nominiert die FDP zwei hervorragende Persönlichkeiten, die die Fähigkeiten mitbringen, die Zukunft Rheinfeldens aktiv zu gestalten". Die amtierende Stadträtin Susanna Schlittler bringt langjährige Erfahrung mit. Seit acht Jahren leitet sie das Departement Bildung, Kultur und Sport und setzt sich mit Herzblut für eine lebendige und vielseitige Stadt ein. Mit ihrer Kandidatur will sie ihre erfolgreiche Arbeit fortzusetzen und weiterhin

wertvolle Impulse in ihrem Ressort setzen.

Die FDP freut sich sehr über die Kandidatur von Niklaus Leemann, einem gebürtigen Rheinfelder mit ausgeprägten Wurzeln in der Stadt. Der 40-jährige promovierte Ökonom ist Experte für Strategie, Organisation und Führung. Neben seiner beruflichen Tätigkeit als selbstständiger Unternehmensberater und Autor engagiert er sich seit vielen Jahren für die Institutionen von Rheinfelden. „Ich bin ein Städtli-Kind“, sagte Leemann an der Nominationsversammlung und unterstrich seine tiefe Verbundenheit mit Rheinfelden seit seiner Kindheit. Besonders freut er sich darauf, den Dialog mit der Bevölkerung zu suchen, zuzuhören und ihre Anliegen kennenzulernen.

"Die FDP Rheinfelden ist überzeugt, mit Susanna Schlittler und Niklaus Leemann der Bevölkerung ein hervorragendes Duo für den Stadtrat zu präsentieren. Beide Kandidierenden sind nah bei den Menschen, hören zu und möchten aktiv dazu beitragen, Rheinfelden positiv zu gestalten."