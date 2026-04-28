FDP neu mit Co-Präsidium

Anlässlich der diesjährigen Generalversammlung der FDP Stadt Rheinfelden wurde eine bedeutende Neuerung beschlossen: Künftig wird die Partei von einer Doppelspitze geführt. Der langjährige Präsident Christoph von Büren teilt sich das Präsidium neu mit ...

Anlässlich der diesjährigen Generalversammlung der FDP Stadt Rheinfelden wurde eine bedeutende Neuerung beschlossen: Künftig wird die Partei von einer Doppelspitze geführt. Der langjährige Präsident Christoph von Büren teilt sich das Präsidium neu mit Regula Lützelschwab. Mit dieser Co-Leitung setzt die FDP Stadt Rheinfelden ein Zeichen für Kontinuität und gleichzeitig für neue Impulse.

Im Rahmen der Versammlung wurde auch auf personelle Veränderungen im Vorstand eingegangen. Das langjährige Vorstandsmitglied Conrad Corrigan wurde mit grossem Dank für sein Engagement verabschiedet. Er bleibt der Partei jedoch erhalten und übernimmt neu gemeinsam mit Patric Burkard das Amt des Revisors. Eine besondere Ehrung erhielt der langjährige Stadtammann Franco Mazzi: Für seine grossen Verdienste zugunsten der FDP wurde er zum Ehrenmitglied ernannt. Er wird sich weiterhin aktiv im Vorstand einbringen.

In seinem Jahresbericht blickte Christoph von Büren auf ein intensives politisches Jahr zurück. Im Zentrum standen insbesondere die Stadtratswahlen. Mit Susanna Schlittler ist die FDP weiterhin mit einer starken Stimme im Stadtrat vertreten. Auch bei den Kommissionswahlen konnten Erfolge verbucht werden: So hat beispielsweise Florian Stürchler der FDP einen Sitz in der Geschäftsprüfungskommission gesichert. Im Anschluss an die statutarischen Geschäfte gewährte die Parteipräsidentin der FDP Aargau, Sabina Freiermuth, einen spannenden Ausblick auf die Wahlen 2027 sowie auf die politische Entwicklung auf kantonaler und eidgenössischer Ebene. Die Generalversammlung zeigte einmal mehr die Lebendigkeit und das Engagement der FDP Rheinfelden.

Die FDP lädt am 20. Mai, um 19.30 Uhr, zur öffentlichen Parteiversammlung ins Hotel Eden ein. Neben den Traktanden der kommenden Einwohnergemeinde werden die wichtigsten Vorlagen für die eidgenössische Abstimmung vom 14. Juni vorgestellt und die Parolen gefasst. (mgt)