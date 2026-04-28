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FDP neu mit Co-Präsidium

  28.04.2026 Rheinfelden

Anlässlich der diesjährigen Generalversammlung der FDP Stadt Rheinfelden wurde eine bedeutende Neuerung beschlossen: Künftig wird die Partei von einer Doppelspitze geführt. Der langjährige Präsident Christoph von Büren teilt sich das Präsidium neu mit ...

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