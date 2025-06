FDP beantragt Spende für Gemeinde Blatten

An ihrer Parteiversammlung vom 5. Juni hat die FDP Kaiseraugst beschlossen, an der kommenden Einwohnergemeinde-Versammlung von morgen Mittwoch einen Antrag auf eine Gemeindespende in der Höhe von 200 000 Franken zugunsten der vom Bergsturz stark betroffenen Gemeinde Blatten einzureichen. ...

An ihrer Parteiversammlung vom 5. Juni hat die FDP Kaiseraugst beschlossen, an der kommenden Einwohnergemeinde-Versammlung von morgen Mittwoch einen Antrag auf eine Gemeindespende in der Höhe von 200 000 Franken zugunsten der vom Bergsturz stark betroffenen Gemeinde Blatten einzureichen. «Die finanzielle Lage der Gemeinde Kaiseraugst erlaubt eine solche Spende ohne Weiteres. Für die FDP Kaiseraugst ist es ein wichtiges Anliegen, in dieser ausserordentlichen Situation ein deutliches Zeichen der Solidarität zu setzen», hält die Partei fest.

Zum Kreditbegehren für die Erneuerung des gemeindeeigenen Schliesssystems hat die FDP zudem beschlossen, an der Gemeindeversammlung einen Rückweisungsantrag zu stellen. Das vorgeschlagene Vorgehen mit einem Verpflichtungskredit erachtet sie als wenig sinnvoll. Die FDP fordert, dass zunächst Offerten eingeholt werden; erst danach soll über einen konkreten Kreditantrag entschieden werden. Die im Verpflichtungskredit beantragten 1,59 Millionen Franken erachtet die FDP als hoch. Es soll eine zweckmässige und keine Luxuslösung realisiert werden. (mgt/nfz)