Füdliblutter Wahnsinn geht weiter: Kym siegt erneut!27.08.2025 Sport
Nach vier Stunden und zwanzig Minuten: Jerôme Kym (ATP 175) gewinnt in der zweiten Runde an den US Open gegen den US-Amerikaner Brandon Nakashima (Weltnummer 31) sensationell und nicht weniger dramatisch in fünf Sätzen mit 4:6, 7:6 (7:2), 7:5, 3:6, 7:6 (10:8). Damit geht für den 22-jährigen Fricktaler das verrückte Märchen in New York weiter. Kurz zusammengefasst die Chronik eines Abnützungskampfs.
Erster Satz: solide, mit früher Hypothek
Jérôme Kym geriet früh unter Druck und musste bereits in seinem zweiten Aufschlagsspiel das Break zulassen (1:2). Beim Stand von 2:3 bekam Kym die Möglichkeit zum Break, doch Nakashima hielt dagegen – und so stand es stattdessen 2:4 für den Favoriten aus den USA. Zweimal ein Game zu null bei eigenem Aufschlag brachte Kym auf 3:4 respektive 4:5 heran. Doch mit seinem sechsten Satzball gewann Nakashima schliesslich den ersten Satz mit 4:6 (mit nur einem gewonnenen Punkt mehr als Kym).
Zweiter Satz: grandios im Tiebreak
Im zweiten Satz blieb bis alles in der Reihe – und so ging es ins Tiebreak. Dort zog Kym regelecht davon (6:1) und mit dem zweiten von fünf Satzbällen gewann der Möhliner die Kurzentscheidung und damit den zweiten Satz.
Dritter Satz: Break im besten Moment
Gleiches Spiel im dritten Satz. Keiner der beiden gab den Aufschlag ab. Doch nachdem Kym zum 5:5 nachgezogen hatte (mit einem Game zu null), gelang ihm nach zweieinhalb Stunden und zwei Doppelfehlern von Nakashima das langersehnte Break zum 6:5. Bei eigenem Aufschlag machte Kym dann alles klar und ging mit 2:1-Sätzen in Führung.
Vierter Satz: früh im Hintertreffen
Kym musste sich frühestmöglich breaken lassen. Minuten später, und nach einem weiteren Break, stand es für Nakashima 4:0, später 5:0. Kym brachte seine nächsten Aufschlagsspiele zwar durch – mit einem Break dazwischen – und kam so bis auf 3:5 heran. Die Aufholjagd kam aber zu spät. 6:3 Nakashima. Ein fünfter Satz sollte die Entscheidung bringen.
Fünfter Satz: dramatisch
Kym holte im Entscheidungssatz mit seinem 21. Ass das erste Game und legte mit Break zum 2:0 vor. Nakashima reagierte umgehend mit dem Rebreak, gewann den eigenen Aufschlag und nach einem zweiten Break des Amerikaners fand sich Kym plötzlich mit 2:3 im Hintertreffen. Doch der Möhliner erkämpfte sich im folgenden Game vier (!) Breakchancen – und reüssierte schliesslich (3:3).
Ein Hin und Her, an Dramatik kaum zu überbieten: Kym legte bei eigenem Aufschlag wieder vor, Nakashima zog nach. Bis zum 6:6 – und so sollte eine ohnehin längst verrückte Partie im Match-Tiebreak entschieden werden.
Nach frühem Mini-Break mit seinem 60. Winner und kurz darauf mit seinem 20. Ass lag Kym mit 4:1 in Front. In der Folge konnte er sich weiter auf den eigenen Aufschlag verlassen und erhöhte zum 6:3. Mit einem Vorhand-Winner (8:6) holte sich Kym das Mini-Break, kurz zuvor abgegeben, wieder zurück. Und dann war es soweit, nach vier Stunden und zwanzig Minuten verwertete der Fricktaler in New York seinen zweiten Matchball zum 10:8 in diesem Match-Tiebreak und steht damit an den US Open sensationell in der dritten Runde. Dort trifft er auf den Finalisten aus dem Vorjahr, Taylor Fritz, die Nummer vier der Welt. (rw)
Nach vier Stunden und zwanzig Minuten: Jerôme Kym (ATP 175) gewinnt in der zweiten Runde an den US Open gegen den US-Amerikaner Brandon Nakashima (Weltnummer 31) sensationell und nicht weniger dramatisch in fünf Sätzen mit 4:6, 7:6 (7:2), 7:5, 3:6, 7:6 (10:8). Damit geht für den 22-jährigen Fricktaler das verrückte Märchen in New York weiter. Kurz zusammengefasst die Chronik eines Abnützungskampfs.
Erster Satz: solide, mit früher Hypothek
Jérôme Kym geriet früh unter Druck und musste bereits in seinem zweiten Aufschlagsspiel das Break zulassen (1:2). Beim Stand von 2:3 bekam Kym die Möglichkeit zum Break, doch Nakashima hielt dagegen – und so stand es stattdessen 2:4 für den Favoriten aus den USA. Zweimal ein Game zu null bei eigenem Aufschlag brachte Kym auf 3:4 respektive 4:5 heran. Doch mit seinem sechsten Satzball gewann Nakashima schliesslich den ersten Satz mit 4:6 (mit nur einem gewonnenen Punkt mehr als Kym).
Zweiter Satz: grandios im Tiebreak
Im zweiten Satz blieb bis alles in der Reihe – und so ging es ins Tiebreak. Dort zog Kym regelecht davon (6:1) und mit dem zweiten von fünf Satzbällen gewann der Möhliner die Kurzentscheidung und damit den zweiten Satz.
Dritter Satz: Break im besten Moment
Gleiches Spiel im dritten Satz. Keiner der beiden gab den Aufschlag ab. Doch nachdem Kym zum 5:5 nachgezogen hatte (mit einem Game zu null), gelang ihm nach zweieinhalb Stunden und zwei Doppelfehlern von Nakashima das langersehnte Break zum 6:5. Bei eigenem Aufschlag machte Kym dann alles klar und ging mit 2:1-Sätzen in Führung.
Vierter Satz: früh im Hintertreffen
Kym musste sich frühestmöglich breaken lassen. Minuten später, und nach einem weiteren Break, stand es für Nakashima 4:0, später 5:0. Kym brachte seine nächsten Aufschlagsspiele zwar durch – mit einem Break dazwischen – und kam so bis auf 3:5 heran. Die Aufholjagd kam aber zu spät. 6:3 Nakashima. Ein fünfter Satz sollte die Entscheidung bringen.
Fünfter Satz: dramatisch
Kym holte im Entscheidungssatz mit seinem 21. Ass das erste Game und legte mit Break zum 2:0 vor. Nakashima reagierte umgehend mit dem Rebreak, gewann den eigenen Aufschlag und nach einem zweiten Break des Amerikaners fand sich Kym plötzlich mit 2:3 im Hintertreffen. Doch der Möhliner erkämpfte sich im folgenden Game vier (!) Breakchancen – und reüssierte schliesslich (3:3).
Ein Hin und Her, an Dramatik kaum zu überbieten: Kym legte bei eigenem Aufschlag wieder vor, Nakashima zog nach. Bis zum 6:6 – und so sollte eine ohnehin längst verrückte Partie im Match-Tiebreak entschieden werden.
Nach frühem Mini-Break mit seinem 60. Winner und kurz darauf mit seinem 20. Ass lag Kym mit 4:1 in Front. In der Folge konnte er sich weiter auf den eigenen Aufschlag verlassen und erhöhte zum 6:3. Mit einem Vorhand-Winner (8:6) holte sich Kym das Mini-Break, kurz zuvor abgegeben, wieder zurück. Und dann war es soweit, nach vier Stunden und zwanzig Minuten verwertete der Fricktaler in New York seinen zweiten Matchball zum 10:8 in diesem Match-Tiebreak und steht damit an den US Open sensationell in der dritten Runde. Dort trifft er auf den Finalisten aus dem Vorjahr, Taylor Fritz, die Nummer vier der Welt. (rw)