FC Wallbach-Zeiningen: Punktgewinn

Am vergangenen Wochenende war die erste Mannschaft des FC Wallbach-Zeiningen zu Gast beim FC Bubendorf. Mit einer beherzten und kämpferischen Leistung verdiente man sich auswärts einen Punkt. Schlussresultat, 2:2.

Nach der Niederlage vor heimischem Publikum in der vergangenen Woche, hatte die erste Mannschaft in Bubendorf etwas gutzumachen. Dafür benötigte es gegen den Absteiger aus der 2. Liga Interregional der letzten Saison eine Top-Leistung jedes Einzelnen. Das Spiel startete ausgeglichen, beide Mannschaften tasteten sich gegenseitig ab. In der 18. Minute gelang es dem FC Wallbach-Zeiningen durch einen strammen Schuss von Dennis Lützelschwab, den Führungstreffer zu erzielen. Über weite Strecken der ersten Halbzeit hatte der FC Wallbach-Zeiningen das Spiel im Griff. Trotz Vorteilen des Gegners beim Ballbesitz, schaffte man es mit einer kompakt spielenden Mannschaft, wenig zuzulassen. Kurz vor der Halbzeit in der 41. Minute, musste man nach einer schönen Kombination des FC Bubendorf dennoch den Ausgleich hinnehmen.

In der zweiten Halbzeit blieb das Spiel unter stürmischen Bedingungen umkämpft. Wiederum war es der FC Wallbach-Zeiningen, der durch Owen Connolly in der 68. Minute zum zweiten Mal in Führung ging. Diese hatte allerdings nur kurz Bestand, denn bereits in der 73. Minute gelang dem FC Bubendorf der Ausgleich. Beim 2:2 blieb es bis zum Schluss. Ein gerechtes Resultat und ein verdienter Punkt für den FC Wallbach-Zeiningen, welcher sich für eine starke Leistung und Reaktion auf das verlorene vergangene Heimspiel belohnte. (mgt)