Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

FC Wallbach-Zeiningen: Punktgewinn

  07.10.2025 Zeiningen, Wallbach, Sport

Am vergangenen Wochenende war die erste Mannschaft des FC Wallbach-Zeiningen zu Gast beim FC Bubendorf. Mit einer beherzten und kämpferischen Leistung verdiente man sich auswärts einen Punkt. Schlussresultat, 2:2.

Nach der Niederlage vor heimischem Publikum in der vergangenen ...

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote