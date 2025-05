FC Wallbach-Zeiningen: der zweitletzte Schritt ist getan

Tabellenführer Wallbach-Zeiningen gewinnt zuhause gegen den drittplatzierten FC Zwingen mit 4:1 und darf somit eine Runde vor Schluss vom direkten Wiederaufstieg in die 2. Liga träumen. Die Fricktaler stehen bei 63 Punkten nach 25 Spielen. Der einzige Verfolger Birsfelden hat 60 Punkte, allerdings ein Spiel weniger ausgetragen.

Die Ausgangslage

Birsfelden muss am Samstag gegen das sechstplatzierte Aesch gewinnen, um noch eine reelle Chance zu wahren, an Wallbach vorbeizuziehen. Fakt ist aber auch: Gewinnt der FC Wallbach-Zeiningen in der letzten Runde am 7. Juni auswärts gegen Bubendorf, ist dem Team von Trainer Giuseppe Oliva der Aufstieg praktisch nicht mehr zu nehmen, zumal dann Birsfelden gleichentags mit einem weiteren Sieg höchstens punktgleich mitziehen könnte. Bei Punktgleichheit entscheidet die Fairplay-Wertung als erstes Kriterium und hier liegt Wallbach-Zeiningen uneinholbar vor Birsfelden. (rw)