3. Liga Fussball

Für die 1. Mannschaft des FC Rheinfeldens stand das erste Auswärtsspiel der Rückrunde an. Gegen den FC Laufen (Tabellenletzter) konnte der Rheinfelder Jérome Marti bereits in der 9. Minute den ersten Treffer verbuchen. Marti doppelte in der 32. Minute ...