Über die Auffahrtstage rollt auf dem Fricker Ebnet der Ball fast ununterbrochen. Am Donnerstag findet das Turnier der Kategorien G/F/E/D und Juniorinnen FF12 (6- bis 12-Jährige) und am Sonntag das beliebte Schülerturnier der Region Frick statt. Dazwischen wird am Freitagabend das Plauschturnier der Firmen- und Vereinsmannschaften aus der Region Frick ausgetragen. (mgt)

www.auffahrtsturnier.ch