FB Oeschgen holt sich den Sieg

Der Männer Turnverein Gipf-Oberfrick führte kürzlich sein 43. Hallen-Faustballturnier durch. Die zwölf Teams wurden in zwei Gruppen eingeteilt, somit musste jede Mannschaft in fünf Gruppenspielen antreten.

In der Gruppe A setzte sich FB Oeschgen 1 durch. Wittnau schloss die Gruppenphase auf dem 2. Platz ab. In der Gruppe B wurde MTV Gipf-Oberfrick 1 Gruppensieger und verwies S’Vidale auf den 2. Platz. Dies ergab die Halbfinalspiele FB Oeschgen 1 gegen S’Vidale und MTV Gipf-Oberfrick 1 gegen Wittnau. FB Oeschgen konnte bis zum 8:8 mithalten, musste dann den ersten Satz mit 8:11 abgeben. Im zweiten Satz führte FB Oeschgen immer mit zwei oder drei Punkten. Am Ende gewannen sie mit 11:7 und standen somit im Finale. Im zweiten Halbfinal gewannen die Wittnauer den ersten Satz mit 11:9. Im zweiten Satz sah es zuerst nach einem klaren Sieg für Gipf-Oberfrick aus, die Wittnauer konnten den Satz aber noch drehen und gewannen diesen am Ende mit 12:10.

Im Finale standen sich somit Oeschgen und Wittnau gegenüber. In einem spannenden ersten Satz war das Spiel bis zum 9:9 ausgeglichen. Am Ende hatten die Oeschger die besseren Nerven und gewann den ersten Durchgang mit 11:9. Im zweiten Satz war Wittnau leider nicht mehr zu einer Reaktion fähig und Oeschgen holte sich diesen klar mit 11:2 und krönten sich zum verdienten Turniersieger. (mgt)