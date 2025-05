Faustball: Fricktaler noch ohne Punkte

Die Fricktaler, die am zweiten Spieltag an den ersten Punkten in der höchsten Spielklasse geschnuppert hatten, erlebten einen bitteren dritten Spieltag. Sowohl gegen Elgg-Ettenhausen als auch gegen den direkten Konkurrenten im Kampf um den Ligaerhalt – die FG Rickenbach-Wilen – blieben sie chancenlos und unterlagen mit 0:3. Mit dieser Niederlage steht die FG Fricktal immer noch ohne Punkte am Ende der Tabelle da. Am kommenden Wochenende wollen sich die Fricktaler in Widnau rehabilitieren. Sie spielen am Samstag gegen Widnau und Affeltrangen. (mgt)