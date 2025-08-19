Faustball: FG Fricktal muss gewinnen

Am Tabellenende der Nationalliga A könnte am kommenden Samstag eine Vorentscheidung fallen. Es kommt nämlich zum zweiten Direktduell zwischen Rickenbach-Wilen und den Aufsteigern der FG Fricktal, die punktgleich am Schluss der Rangliste stehen. Wer das Direktduell gewinnt, dürfte ...

Am Tabellenende der Nationalliga A könnte am kommenden Samstag eine Vorentscheidung fallen. Es kommt nämlich zum zweiten Direktduell zwischen Rickenbach-Wilen und den Aufsteigern der FG Fricktal, die punktgleich am Schluss der Rangliste stehen. Wer das Direktduell gewinnt, dürfte gute Karten haben, dem direkten Abstieg zu entgehen. Das erste Kräftemessen dieser beiden Teams hat Rickenbach-Wilen klar mit 3:0 gewonnen. Diesmal aber haben die Fricktaler, die in der letzten Runde vor der Sommerpause gegen Neuendorf gewinnen konnten, den Heimvorteil auf ihrer Seite.

Direktduelle um Final-Teilnahme

Wigoltingen und Oberentfelden sind mit ihren vier Punkten Vorsprung auf den Rest des Feldes so gut wie durch im Hinblick auf die Final4-Qualifikation. Um die beiden weiteren Plätze kämpfen Elgg-Ettenhausen, Widnau und Affeltrangen. Rechnerisch dürfen sich auch Diepoldsau und Neuendorf noch Hoffnungen machen, sie müssten allerdings in vier Spielen vier Punkte Rückstand aufholen. Elgg-Ettenhausen hat auf dem Papier die vermeintlich einfachste Aufgabe, spielen sie doch gegen Fricktal und Rickenbach-Wilen. Widnau misst sich derweil mit Wigoltingen und Neuendorf. Genauso sieht es bei Affeltrangen aus, das gegen Oberentfelden und Diepoldsau antreten wird. (mgt)