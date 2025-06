Fast wie ein Dorffest

Grosses Fest zum 100-Jahr-Jubiläum der Raiffeisenbank Möhlin

Auf der Allmend in Möhlin wurde am vergangenen Wochenende richtig gefeiert. Die Raiffeisenbank Möhlin bot zu ihrem 100-Jahr-Jubiläumsfest ein abwechslungsreiches Programm, das viele Gäste aller Generationen auf das Festgelände zog.

Janine Tschopp

«Für unsere Bank wünsche ich mir im 2025 ein tolles Jubiläumsjahr, das allen noch ganz lange in Erinnerung bleiben wird», sagte Dominik Tanner, Vorsitzender der Bankleitung bei der Raiffeisenbank Möhlin, im Interview, das die NFZ mit ihm kurz vor dem Jahreswechsel führte.

Das Jubiläumsfest, das die Bank für ihre Kunden am vergangenen Wochenende auf die Beine stellte, glich einem Volksfest, und die Möhliner Allmend verwandelte sich in einen grossen Festplatz. Zur Feier eingeladen war am Samstag die ganze Bevölkerung. Bahnen, Spielstände sowie ein Bühnenprogramm im Festzelt sorgten bei den grossen und kleinen Gästen für gute Unterhaltung. Ein Höhepunkt war die Show am Samstagabend der Tribute Band «ABBA 99». So war es nicht nur das warme Wetter, welches das Publikum zum Schwitzen brachte, sondern auch die bekannten Hits, die einige Fans zum Tanzen motivierten.

Fröhliche Stimmung und gemütliche Atmosphäre

Die zahlreichen Chilbi-Besuchenden schätzten das vielseitige Angebot und die unbeschwerten Begegnungen und Gespräche sehr. Die Stimmung war entspannt und man sah bei Jung und Alt nur fröhliche Gesichter. «Es hat fast schon Dorffest-Charakter», meinte ein Besucher.

Dominik Tanner zeigte sich am Samstagabend gegenüber der NFZ sehr zufrieden: «Die Stimmung ist gemütlich und es hat viele fröhliche Leute. Auch hatten wir grosses Wetterglück.» Und was meinte Tanner zu seinem Neujahrswunsch? «Ich glaube, wir haben es geschafft, ein Fest auf die Beine zu stellen, das den Leuten noch für eine lange Zeit in schöner Erinnerung bleiben wird.»

Für Genossenschafterinnen und Genossenschafter der Raiffeisenbank Möhlin begannen die Jubiläumsfeierlichkeiten bereits am Freitagabend mit einem exklusiven Konzert des Schweizer Künstlers «Bligg».