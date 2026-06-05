Fast auf den Tag genau vor 100 Jahren

Am Anfang war es Pioniergeist. Der Fluss der Zeit machte daraus eine fest verankerte Tradition. Jetzt stehen dem Wasserfahrverein Ryburg-Möhlin aufregende Tage bevor.

Am Anfang war es Pioniergeist. Der Fluss der Zeit machte daraus eine fest verankerte Tradition. Jetzt stehen dem Wasserfahrverein Ryburg-Möhlin aufregende Tage bevor.

Ronny Wittenwiler

Der 6. Juni 1926 war ein Tag für die Geschichtsbücher. Es ist die Geburtsstunde des Wasserfahrvereins Ryburg-Möhlin.

6. Juni 2026

Zeit, für einen Moment vor Anker zu gehen. Mit einer Jubiläumsfeier blickt morgen Samstag die Wasserfahr-Familie aus Ryburg-Möhlin auf jenen Fluss der Zeit zurück, der ihnen so manches gegeben hat: sportliche Grosserfolge, Zusammenhalt und Kameradschaft – und ganz besonders auch einen Ort unten am Rhein, der über Generationen hinweg zu einem Heimathafen geworden ist. Und weil man mit hundert Jahren so manche Geschichte zu erzählen hat, macht das nun auch der Wasserfahrverein Ryburg-Möhlin: Mit Liebe zum Detail ist eine Jubiläumsschrift entstanden. «Sie beinhaltet verschiedene Kapitel der Vereinsentwicklung», sagt Marco Braccini. Der Ehrenpräsident des Wasserfahrvereins ist einer der Väter dieser Schrift, genauso wie Thomas Hirter und Markus Regenass. Flagge zeigen die Wasserfahrer ausserdem mit einer neuen Vereinsfahne. Die bisherige datiert aus dem Jahr 1981. Wahrlich, der WFV Ryburg-Möhlin putzt sich heraus.

Kurs aufs Eidgenössische

Doch nicht nur der 6. Juni 2026 von morgen Samstag wird ein grosser Tag. Am 4. und 5. Juli amtet der Wasserfahrverein zusammen mit dem Rhein-Club Rheinfelden als Gastgeber für das Eidgenössische Weidlings-Wettfahren. Vor drei Jahren erstmals in Basel durchgeführt, ist das Eidgenössische in Möhlin und Rheinfelden die erst zweite Austragung der Neuzeit (die NFZ berichtete). Mit welcher Leidenschaft die Wasserfahrer auf diesen grössten Anlass der jeweiligen Vereinsgeschichte hinarbeiten, zeigt sich auch in der Liebe zum Detail. Ein solch kunstvolles Detail steht beispielsweise in einem Ryburger Garten: Ruder und Stachel, ein Anker, holzgeschnitzt, künden die besonderen Tage am Rhein an. Zudem verlassen bald zwei Weidlinge das Wasser und werden stattdessen an exponierter Lage jeweils in Möhlin und Rheinfelden als Vorboten für das Grossereignis platziert. Und so viel sei an dieser Stelle schon mal verraten: Mit dieser kunstvollen Aktion wird dann der endgültige Beweis erbracht, dass richtige Wasserfahrer eben doch aus ganz besonderem Holz geschnitzt sind. Auflösung folgt …

Alles über das Eidgenössische Weidlings-Wettfahren 2026 in Rheinfelden und Möhlin im Internet:

www.eww26.ch

www.rcrheinfelden.ch

www.wfvryburg-moehlin.ch