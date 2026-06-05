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Fast auf den Tag genau vor 100 Jahren

  05.06.2026 Möhlin
Morgen Samstag wird der Wasserfahrverein Ryburg-Möhlin 100 Jahre alt. Am 4./5. Juli organisiert der Verein mit dem Rhein-Club Rheinfelden das Eidgenössische. Thomas Hirter (links) und Marco Braccini vom WFV Ryburg-Möhlin flankieren Beat Waldmeier, der mit seinen Holz-Kunstwerken aufs Jubiläum und aufs Eidgenössische aufmerksam macht. Auch Waldmeier ist Mitglied im WFV Ryburg-Möhlin. Foto: Ronny Wittenwiler
Morgen Samstag wird der Wasserfahrverein Ryburg-Möhlin 100 Jahre alt. Am 4./5. Juli organisiert der Verein mit dem Rhein-Club Rheinfelden das Eidgenössische. Thomas Hirter (links) und Marco Braccini vom WFV Ryburg-Möhlin flankieren Beat Waldmeier, der mit seinen Holz-Kunstwerken aufs Jubiläum und aufs Eidgenössische aufmerksam macht. Auch Waldmeier ist Mitglied im WFV Ryburg-Möhlin. Foto: Ronny Wittenwiler

Am Anfang war es Pioniergeist. Der Fluss der Zeit machte daraus eine fest verankerte Tradition. Jetzt stehen dem Wasserfahrverein Ryburg-Möhlin aufregende Tage bevor.

Ronny Wittenwiler

Der 6. Juni 1926 war ein Tag für die Geschichtsbücher. Es ist die Geburtsstunde des ...

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