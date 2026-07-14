Fast 94 Prozent haben bestanden

Nach Jahren voll Fleiss, Durchhaltewillen und intensivem Lernen durften die Absolventinnen und Absolventen der Kaufmännischen Grundbildung sowie des Detailhandels ihren grossen Tag feiern – die Diplomfeier.

In der Aula des Berufsbildungszentrums Fricktal in Rheinfelden nahmen 73 Lernende ihr wohlverdientes Eidgenössisches Fähigkeitszeugnis entgegen. Das entspricht einer beeindruckenden Erfolgsquote von 93,6 Prozent. Bemerkenswert dabei: Schulisch haben sogar 100 Prozent der Lernenden bestanden. Unter den frisch diplomierten Berufsleuten befinden sich 51 Kaufleute, 17 Detailhändler und 5 Bekleidungsgestalterinnen.

Die Zeremonie war geprägt von Emotionen: Man spürte die Erleichterung nach bestandener Prüfung ebenso wie den berechtigten Stolz auf das Erreichte. Diese Gefühle teilten nicht nur die jungen Berufsleute selbst, sondern auch ihre Familien sowie die Lehrpersonen und Berufsbildenden, die sie über die gesamte Ausbildungszeit hinweg begleitet und unterstützt haben. Als Ehrengast hat die Stadtpräsidentin von Rheinfelden, Claudia Rohrer, eine Rede an die Absolventinnen und Absolventen gerichtet und ihnen zu ihrem Erfolg gratuliert.

Nach dem offiziellen Teil ging der Abend bei einem gemütlichen Apéro in der Mensa weiter. Das sommerliche Wetter lud zum Verweilen ein, und bei kühlen Getränken sowie feinen Häppchen nutzten viele die Gelegenheit für angeregte Gespräche, gemeinsame Rückblicke auf die Lehrzeit und das eine oder andere Erinnerungsfoto. Ein rundum gelungener Abschluss eines besonderen Tages.

Die Schulleitung zeigt sich stolz auf die Leistung der Absolventinnen und Absolventen, die mit Engagement, Durchhaltevermögen und klarem Ziel vor Augen, diesen wichtigen Meilenstein erreicht haben: «Wir gratulieren allen von Herzen und wünschen ihnen für ihren weiteren Berufs- und Lebensweg viel Erfolg, Freude und spannende neue Herausforderungen.» (mgt)