Fast 1000 Unterschriften gegen Parkgebühren

Der Unmut wegen der Parkgebühren von 1,50 Franken ab der ersten Minute beim Einkaufszentrum Kaiserhof in Kaiseraugst ist gross. Dies zeigt die Unterschriftensammlung, die der 91-jährige René Weinhold Anfang März gestartet hat. Insgesamt 975 Personen haben die Petition unterzeichnet, wie René Weinhold gegenüber der NFZ erklärt. Weitere Unterschriften können noch dazu kommen. Damit ist er sehr zufrieden. Am Montag hat er die Unterschriftensammlung abgeschlossen. Jetzt will er Kopien der Unterschriften an Coop, den VCS, die Gemeinde und den Kanton schicken. Er sucht auch den Kontakt mit den Ortsparteien von FDP und SVP, welche das Anliegen unterstützen. Weinhold hofft, dass er damit etwas erreichen kann.

Früher konnte man beim Kaiserhof gratis parkieren. Seit der Montage von Schranken kostet das Parkieren ab der ersten Minute. Auch wer nur kurz etwas abholt, muss 1,50 Franken bezahlen. (vzu)