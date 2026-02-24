FASNÄCHTLICHER DANK

Die Kaister Luz-Buebe bedanken sich herzlich bei allen Helfern, Sponsoren, Freunden und den grossartigen Besuchern an der Luz-Buebe-Night. Im Weitern möchten sich die Mitglieder der Fasnachtsclique bei der Gemeinde Kaisten sowie der Fasnachtsgesellschaft Chaischter Haldejoggeli für die unkomplizierte Zusammenarbeit bedanken. «Eine schöne Fasnacht 2026 hat sein Ende erreicht, und wir sagen Tschüss bis zur Fasnacht 2027», sind die Luz-Buebe schon jetzt voller Vorfreude auf die nächste närrische Jahreszeit. (mgt)



