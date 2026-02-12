Fasnacht in Möhlin-Ryburg? Ein Kinderspiel!

Möhlins Kinder aus Primarschule und Kindergarten trotzen dem miesepetrigen Grau des Himmels und zaubern stattdessen eine bombastische Parade auf die Strasse. Ab jetzt und bis Aschermittwoch ist Möhlin-Ryburg ausser Rand und Band. Und für die Kinder aus dem Dorf gilt an diesem Unterrichtsnachmittag vom 3. Faisse: Note 6! Bestnoten gibt es auch für das Publikum: Statt mit einer Absenz sich dem Wetter zu beugen, glänzte es mit grosser Präsenz und liess es sich nicht nehmen, all die kleinen Fasnächtler gebührend zu feiern. Das isch Musig! (rw)