Fasnachtsgottesdienste Oeschgen und Frick

Auch in diesem Jahr laden Pfarreiseelsorger Christina Kessler und Uli Feger wieder zu musikalischen Fasnachtsgottesdiensten in Oeschgen, Samstag, 24. Januar (18.45 Uhr) und Frick, Sonntag, 25. Januar, (10.45 Uhr) ein. Nach ABBA-Songs im letzten Jahr tun sie es jetzt mit umgedichteten Beatles-Hits.

Die Mitfeiernden sind eingeladen, in närrischer Kostümierung zu erscheinen, einige Assessoires stehen auch am Kircheneingang bereit. In Frick lädt die Guppe el mundo im Anschluss zur «Fasnachts-Spaghettata» ein. Für «Fasnachtsmuffel» gibt es einen «normalen» Gottesdienst am Sonntag, (25.1.) um 9.30 Uhr in Gipf-Oberfrick.