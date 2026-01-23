Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Fasnachtsgottesdienste Oeschgen und Frick

  23.01.2026 Oeschgen
Zeit für Närrisches. Foto: zVg
Zeit für Närrisches. Foto: zVg

Auch in diesem Jahr laden Pfarreiseelsorger Christina Kessler und Uli Feger wieder zu musikalischen Fasnachtsgottesdiensten in Oeschgen, Samstag, 24. Januar (18.45 Uhr) und Frick, Sonntag, 25. Januar, (10.45 Uhr) ein. Nach ABBA-Songs im letzten Jahr tun sie es jetzt mit umgedichteten ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote