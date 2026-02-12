Fasnachtsgottesdienst voller Klang und Lachen

Guggenmusik statt Orgelklänge in der Gipf-Oberfricker Kirche

Bunt, laut und herzlich fröhlich – so zeigte sich der diesjährige Fasnachtsgottesdienst am Samstagabend in Gipf-Oberfrick.

Schon zu Beginn war klar: Heute läuft alles ein bisschen anders. Statt Orgelklang erfüllte die Guggenmusik «Chlüpppliseck Chloote» den Kirchenraum mit mitreissenden Rhythmen und brachte Jung und Alt zum Wippen und Mitklatschen. Nach der Begrüssung durch den Seelsorger Martin Linzmeier, selbstverständlich in Reimform, sang der Jugendchor: «Mir freued eus, dass Fasnacht isch … denn tuet de Liebgott mit eus lache.» Der Jugendchor, der in diesem Jahr sein 50-jähriges Bestehen feiert, hatte noch mehrere passende Lieder im Repertoire, die mit Freude auch mitgesungen wurden. Gebete und besinnliche Momente wechselten sich zu einer stimmigen Feier ab. Besonderer Höhepunkt war die Predigt in Reimen, die mit Witz und Charme zum Nachdenken anregte.

In humorvollen Versen ging es um das Altern, um das Geschehen in Kirche und Welt. Zahlreiche verkleidete Gottesdienstteilnehmende zeigten ihre fröhlichen Gesichter und machten den Gottesdienst zu einem echten Fest. Eindrucksvoll wurde klar, wie sehr Glaube und Lebensfreude zusammenpassen – mit Humor, Musik und einem offenen Herzen. Gerne blieben viele noch zur Fasnachtssuppe im Pfarreiheim und liessen den Abend fröhlich ausklingen. (mgt)