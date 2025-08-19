Immobilien
Farnsburger Linde hätte vieles zu erzählen

  19.08.2025 Nordwestschweiz
Die Schlosslinde Farnsburg ist eine stattliche Erscheinung: 21 Meter hoch, mit einem Stammumfang von 9 Metern. Foto: zVg
Sommerlinde verjüngt sich permanent

Die Farnsburger Schlosslinde ist einer der ältesten Bäume der Schweiz. Die Schlacht bei Sankt Jakob (1444) hat die Linde wahrscheinlich– noch nicht erlebt, aber gegen 500 Jahre alt ist sie ziemlich sicher.

Thomas Gubler ...

