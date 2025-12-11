Farbige Weihnachtszeit

Jetzt beginnt sie wieder, die schöne Advents- und Weihnachtszeit. Kinder können es meistens kaum erwarten, bis endlich der 24. Dezember kommt und die Päckli unter dem Weihnachtsbaum liegen. Um ihnen die Zeit zu verkürzen, veranstaltet die Neue ...

Kinderzeichnungen gesucht

Jetzt beginnt sie wieder, die schöne Advents- und Weihnachtszeit. Kinder können es meistens kaum erwarten, bis endlich der 24. Dezember kommt und die Päckli unter dem Weihnachtsbaum liegen. Um ihnen die Zeit zu verkürzen, veranstaltet die Neue Fricktaler Zeitung einen Malwettbewerb. Alle Buben und Mädchen können sich weiterhin beteiligen. Schickt uns eure schönsten Zeichnungen zur schönsten Zeit des Jahres. Egal ob Weihnachtskind, Schneemann oder Samichlaus – wir freuen uns auf viele fantasievolle Zeichnungen. Eine Auswahl davon wird in der NFZ veröffentlicht. Unter allen Einsendungen verlosen wir einige Preise. Die Zeichnungen sollten bis am 19. Dezember auf der Redaktion eintreffen: redaktion@nfz.ch oder per Post: Neue Fricktaler Zeitung, Baslerstrasse 10, 4310 Rheinfelden. (nfz)