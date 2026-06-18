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Farben, Formen, Fantasie

  18.06.2026 Frick
Viel Kreativität, Fleiss und Geschick haben die Primarschüler in Frick bewiesen. Foto: zVg
Viel Kreativität, Fleiss und Geschick haben die Primarschüler in Frick bewiesen. Foto: zVg

Werkausstellung der Primarstufe 2026 in Frick

An der Werkausstellung der Primarstufe Frick gab es auch in diesem Jahr zahlreiche kreative Schätze zu entdecken.

Die rund 470 Kinder vom Kindergarten bis zur 6. Klasse präsentierten am vergangenen Wochenende ihre Werke aus ...

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