Farben, Formen, Fantasie

Die rund 470 Kinder vom Kindergarten bis zur 6. Klasse präsentierten am vergangenen Wochenende ihre Werke aus ...

An der Werkausstellung der Primarstufe Frick gab es auch in diesem Jahr zahlreiche kreative Schätze zu entdecken.

Werkausstellung der Primarstufe 2026 in Frick

An der Werkausstellung der Primarstufe Frick gab es auch in diesem Jahr zahlreiche kreative Schätze zu entdecken.

Die rund 470 Kinder vom Kindergarten bis zur 6. Klasse präsentierten am vergangenen Wochenende ihre Werke aus den Fächern Zeichnen, Werken und Textiles Gestalten. Die farbenfrohe und abwechslungsreiche Ausstellung zeigte, mit wie viel Fantasie, Geschick und Ausdauer im vergangenen Schuljahr gezeichnet, gebastelt, gehäkelt, gestrickt und gebaut wurde. Stolz führten viele Kinder ihre Freunde, Eltern, Grosseltern und weitere Besucher durch die Ausstellung und zeigten ihre Arbeiten. Dabei wurde sichtbar, wie vielfältig die entstandenen Werke sind und wie viel Herzblut in ihnen steckt.

Nach dem Rundgang lud das von den Lehrpersonen geführte Café im Eingangsbereich der Mehrzweckhalle zum Verweilen ein. Dort konnten sich die Gäste bei Kaffee, Getränken und selbstgebackenen Kuchen stärken und die Eindrücke der Ausstellung in entspannter Atmosphäre ausklingen lassen. 217 Besucher am Samstag und 216 am Sonntag machen die Resonanz und positive Stimmung deutlich: Die Werkausstellung ist gelungen. (mgt)